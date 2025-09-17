Commissione coordinamento Cio, oggi il 6° meeting

Si è tenuto a Milano il sesto meeting della Commissione di coordinamento del Cio in vista dei prossimi Giochi Olimpici. "Un momento di verifica e analisi, per valutare ciò che è stato fatto e fissare altri punti e scadenze". All'inizio, un minuto di silenzio per Matteo Franzoso

A 142 giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici italiani, a Milano si intensificano le tappe di avvicinamento. Tra queste i lavori del sesto meeting della Commissione di coordinamento del Cio. "Un momento di verifica e analisi, per valutare ciò che è stato fatto e fissare altri punti e scadenze", ha spiegato il Ceo della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier. "Cercando di dare un’impronta importante per ispirare il futuro", ha aggiunto la presidente della commissione Kristin Kloster, pensando anche all’aspetto della sostenibilità. Il 90% delle strutture che saranno usate per i Giochi erano già preesistenti, anche se i lavori di completamento sono ancora in corso. "Noi ci occupiamo della parte organizzativa -ha aggiunto Varnier- non della costruzione, ovvero entriamo a lavori terminati. Alcune strutture ancora non sono finite, siamo consapevoli che verranno consegnate molto vicine ai Giochi, ma lo sapevamo già".