Quando lo sport fa prima della politica: 60 anni fa la Germania dell'Est all'Olimpiade

Angelo Carotenuto
©Getty

È successo l'8 ottobre di 60 anni fa, giorno in cui il CIO autorizzava la Germania dell'Est a partecipare alle Olimpiadi e così lo sport arrivò con sette anni di vantaggio sull’ONU. Ma anche oggi qualcosa di simile accade sotto ai nostri occhi

