È la prima superstar internazionale annunciata per il grande evento in programma a San Siro venerdì 6 febbraio 2026. Non una prima volta "olimpica" per lei, già nel 2010 la sua canzone intitolata "100%" era stata lanciata a scopo promozionale per una raccolta fondi del team Usa verso i Giochi di Vancouver

Quest'anno l'onda lunga di Mariah Caray andrà ben oltre il Natale e la sua storica All I Want for Christmas Is You. Milano, stadio San Siro: venerdì 6 febbraio 2026; sarà proprio lei a cantare alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina . Mariah Caray è la prima artista internazionale annunciata per l'evento che darà il via ai diciassette giorni di grande sport.

La canzone per Vancouver 2010 per il team Usa

Non è una primissima volta per lei nella storia a Cinque cerchi: già nel 2010, infatti, la sua canzone intitolata "100%" era stata lanciata a scopo promozionale per una raccolta fondi del team Usa verso le Olimpiadi di Vancouver. Con oltre 220 milioni di album venduti in tutto il mondo, Mariah Caray è tra gli artisti di maggior successo nella storia della musica pop e, ogni dicembre, la sua hit natalizia la porta regolarmente in cima alle classifiche mondiali. Nel 2026 la scia proseguirà grazie alla magia olimpica.