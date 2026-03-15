Paralimpiadi invernali, i risultati degli italiani oggiparalimpiadi
Quindicesima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting, alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao
- Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. L'azzurro è arrivato alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao. Per l'Italia è la 15/ma medaglia alle Paralimpiadi. "Oggi è stata una giornata che, molto probabilmente, ricorderò per tutta la vita. È stata parecchio complicata la faccenda, più di quello che pensavo. Dal terzo giro in poi ho continuato a pensare che doveva arrivare e poi all'ultimo giro mi sono sbloccato - racconta Romele -. Speriamo che dall'anno prossimo aumentino le gare a 30 chilometri, forse mi sveglio".