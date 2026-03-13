Paralimpiadi invernali, i risultati degli italiani: oro Luchinimilano-cortina
Jacopo Luchini conquista il quarto oro per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. L'azzurro si è imposto nello snowboard, specialità banked slalom SB-UL, precedendo i due cinesi Pengyao e Zihao. Per l'Italia si tratta dell'undicesima medaglia in queste Paralimpiadi
- Jacopo Luchini ha conquistato il quarto oro per l'Italia alle Paralimpiadi invernali. Sulla pista di Socrepes, l'azzurro ha trionfato nello snowboard, specialità banked slalom SB-UL, chiudendo la prova con il miglior tempo (56''28). Medaglie d'argento e di bronzo per due atleti cinesi: Wang Pengyao (56"62) e Jiang Zihao (57"03).