Paralimpiadi, i risultati degli italiani

Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, ha vinto l'argento nello slalom gigante di sci alpino nella categoria VI. Per l'azzurra è la quarta medaglia (un oro e tre argenti) in altrettante gare alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, la decima in totale per l'Italia.

PARALIMPIADI 2026, I RISULTATI DEGLI ITALIANI