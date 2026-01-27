Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi

Giorno della Memoria: "La neve dei giusti", tre storie a pochi giorni dall'Olimpiade

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Nel Giorno della Memoria, alla vigilia di Milano-Cortina, le storie di tre "giusti dello sport" che salvarono centinaia di vite dalla furia nazifascista. Tre atleti legati alle Olimpiadi e agli sport invernali. Tre uomini che scelsero di non voltarsi dall'altra parte mettendo le loro doti a disposizione di una causa: la libertà. Per ricordare Bronislaw Czech, Birger Ruud ed Ettore Castiglioni, siamo stati alla Montagnetta di San Siro. A pochi passi dallo stadio che ospiterà l'inaugurazione dell'Olimpiade...

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ