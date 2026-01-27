Nel Giorno della Memoria, alla vigilia di Milano-Cortina, le storie di tre "giusti dello sport" che salvarono centinaia di vite dalla furia nazifascista. Tre atleti legati alle Olimpiadi e agli sport invernali. Tre uomini che scelsero di non voltarsi dall'altra parte mettendo le loro doti a disposizione di una causa: la libertà. Per ricordare Bronislaw Czech, Birger Ruud ed Ettore Castiglioni, siamo stati alla Montagnetta di San Siro. A pochi passi dallo stadio che ospiterà l'inaugurazione dell'Olimpiade...
