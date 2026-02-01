Deve ancora compiere 20 anni ma è già una delle stelle del circo bianco, è la figlia della ex campionessa olimpica Daniela Ceccarelli e proprio per farsi allenare da lei e dal papà ha scelto di gareggiare per l'Albania. A pochi giorni dall'inizio di Milano-Cortina, la prima Olimpiade della sua vita, ha affidato a Sky Sport tutte le sue emozioni