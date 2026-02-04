A Milano-Cortina è emerso il primo caso (chissà che non sia l'ultimo) di positività al doping da parte di un'atleta. La sostanza incriminata stavolta è l'ostarina, ma un dubbio, a prescindere, rimane: perché non si riesce ad affinare il sistema per evitare che venga colpito anche chi assume per errore sostanze proibite?