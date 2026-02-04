la presentazione
A Milano Cortina il pattinaggio di figura più forte, da record e innovativo che mai
Succederà in pista, dove il fuoriclasse Ilia Malinin potrebbe fare la storia dei Giochi portando l'asticella a un livello mai visto prima. Ma anche fuori, con l'introduzione di un'intelligenza artificiale che aiuterà i commissari di gara nel giudicare le performance degli atleti, rivoluzionando potenzialmente questo sport
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi