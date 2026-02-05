Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Balich: "Quella di Milano Cortina sarà la cerimonia dell'armonia. Poi lascio ai giovani"

Simone Dagani

©Getty

Il direttore creativo dell'evento di apertura di Milano-Cortina racconta il suo mondo, tra orgoglio, difficoltà logistiche e messaggi da trasmettere agli spettatori. Con qualche anteprima. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ