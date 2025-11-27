Dal biathlon al curling, passando per lo slittino, lo short track, lo sci di fondo e lo sci alpino. Sono tante le occasioni di medaglia in questo martedì per la spedizione italiana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una giornata ricca di appuntamenti che inizierà con la sprint in tecnica classica di sci di fondo. L'Italia punta soprattutto su Federico Pellegrino, tra gli outsider di una gara che vede Johannes Klaebo come grande favorito. Da Tesero si andrà poi a Cortina per la combinata a squadre femminile di sci alpino. Italia al via con quattro coppie: Goggia/Della Mea, Pirovano/Peterlini, Nicol Delago/Trocker e Nadia Delago/D'Antonio. Sarà poi la giornata inaugurale per lo short track, alla Milano Ice Skating Arena. In programma la staffetta mista, guidata da Pietro Sighel e Arianna Fontana, che parte con ambizioni di medaglia. Medaglia che proveranno a conquistare Stefania Constantini e Amos Mosaner, impegnati alle 14 nella finale per il bronzo contro la Gran Bretagna. In contemporanea è in programma l'individuale maschile (20 km) di biathlon ad Anterselva: riflettori puntati su Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, a caccia del bis dopo l'argento nella staffetta mista.

Leggi anche Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina