Olimpiadi Milano Cortina, il programma delle gare di oggi
Martedì con tanti appuntamenti da medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Constantini/Mosaner impegnati nella finale per il bronzo contro la Gran Bretagna, c'è la staffetta mista di short track, l'individuale maschile di biathlon (con Giacomel e Hofer), la combinata a squadre femminile di sci alpino, la sprint di sci di fonto e le ultime due manche dello slittino femminile
Dal biathlon al curling, passando per lo slittino, lo short track, lo sci di fondo e lo sci alpino. Sono tante le occasioni di medaglia in questo martedì per la spedizione italiana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una giornata ricca di appuntamenti che inizierà con la sprint in tecnica classica di sci di fondo. L'Italia punta soprattutto su Federico Pellegrino, tra gli outsider di una gara che vede Johannes Klaebo come grande favorito. Da Tesero si andrà poi a Cortina per la combinata a squadre femminile di sci alpino. Italia al via con quattro coppie: Goggia/Della Mea, Pirovano/Peterlini, Nicol Delago/Trocker e Nadia Delago/D'Antonio. Sarà poi la giornata inaugurale per lo short track, alla Milano Ice Skating Arena. In programma la staffetta mista, guidata da Pietro Sighel e Arianna Fontana, che parte con ambizioni di medaglia. Medaglia che proveranno a conquistare Stefania Constantini e Amos Mosaner, impegnati alle 14 nella finale per il bronzo contro la Gran Bretagna. In contemporanea è in programma l'individuale maschile (20 km) di biathlon ad Anterselva: riflettori puntati su Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, a caccia del bis dopo l'argento nella staffetta mista.
Milano-Cortina, il programma di martedì 10 febbraio
- ore 9.15 - SCI DI FONDO: Sprint TC donne (qualificazioni)
- ore 9.55 - SCI DI FONDO: Sprint TC uomini (qualificazioni)
- ore 10.30 - SCI ALPINO: Discesa libera - Combinata a squadra femminile
- ore 10.30 - SHORT TRACK: 500m donne (batterie)
- ore 11.10 - SHORT TRACK: 1000m uomini (batterie)
- ore 11.15 - SCI ACROBATICO: Gobbe uomini (qualificazioni)
- ore 11.45 - SCI DI FONDO: Sprint TC uomini/donne (fasi finali)
- ore 12.00 - SHORT TRACK: Staffetta mista (fasi finali)
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Giappone-Svezia
- ore 12.30 - SCI ACROBATICO: Slopestyle uomini (finale)
- ore 13.30 - BIATHLON: Individuale 20km uomini
- ore 14.00 - SCI ALPINO: Slalom - Combinata a squadre femminile
- ore 14.05 - CURLING (doppio misto, finale bronzo): ITALIA-Gran Bretagna
- ore 14.15 - SCI ACROBATICO: Gobbe donne (qualificazioni)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): ITALIA-Germania
- ore 17.00 - SLITTINO: Singolo donne (manche 3)
- ore 18.05 - CURLING (doppio misto, finale oro): Stati Uniti-Svezia
- ore 18.30 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo maschile - Programma corto
- ore 18.34 - SLITTINO: Singolo donne (manche 4)
- ore 18.45 - SALTO CON GLI SCI: Gara a squadre mista
- ore 20.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Canada-Stati Uniti
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Finlandia-Svizzera