La leggenda dello snowboard e quella del tennis, insieme. Una cosa da sogno per i fan (e non solo). È l’invito social di Shaun White a Sinner via Instagram: "Fratello, andiamo sulla neve?". La risposta di Jannik non si è fatta attendere



Dai campi da tennis alle piste innevate il passo è breve, soprattutto se ti chiami Jannik Sinner e su quelle piste ci sei nato, e a invitarti è una leggenda come Shaun White. Tutto è nato sotto a un post della leggenda americana dello snowboard, ritiratosi dopo i Giochi di Pechino 2022 al termine della sua quinta partecipazione olimpica, e oggi a Milano-Cortina c’è ma da commentatore. Sotto al video di Shaun White con le prodezze che hanno deliziato il pubblico dell'olimpiade, il commento di Sinner con un emoji infuocato. La replica di Shaun White non si è fatta attendere: "Fratello, andiamo sulla neve?". La risposta immediata del numero 2 del tennis mondiale: "Facciamolo".







