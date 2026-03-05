Offerte Sky
Riccardo Cardani, caduta e infortunio in allenamento: Paralimpiadi a rischio

milano-cortina

Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani, caduto durante l'allenamento. Cardani ha perso conoscenza per circa 45 secondi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La sua partecipazione ai Giochi paralimpici al momento è da considerare "a rischio". 

I CONVOCATI DELL'ITALIA AI GIOCHI PARALIMPICI

Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Durante l'allenamento, l'azzurro è caduto e l'incidente ha provocato la rottura del suo casco. A causa del forte impatto, Cardani ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Cardani è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti e per una Tac di controllo.  Il Comitato paralimpico italiano fa sapere che "lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione" di Cardani, "ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta". La partecipazione dell'atleta ai Giochi paralimpici al momento è da considerare "a rischio". 

©Getty

