Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Durante l'allenamento, l'azzurro è caduto e l'incidente ha provocato la rottura del suo casco. A causa del forte impatto, Cardani ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Cardani è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti e per una Tac di controllo. Il Comitato paralimpico italiano fa sapere che "lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione" di Cardani, "ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta". La partecipazione dell'atleta ai Giochi paralimpici al momento è da considerare "a rischio".