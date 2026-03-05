Offerte Sky
Paralimpiadi 2026, rubate due stone da curling allo stadio di Cortina

Olimpiadi

Il furto è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato denunciato alla Polizia. Le stone delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno un valore stimato di 800 euro l'una

Due "stone" per il curling sono state rubate nei giorni scorsi dallo stadio del ghiaccio di Cortina D'Ampezzo, dove si disputano le partite delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La notizia, anticipata dall'agenzia austriaca Dpa, è stata confermata nel capoluogo ampezzano. Il furto è stato denunciato al comando della Polizia di Stato. Le pietre vengono state utilizzate in questi giorni precedenti la cerimonia di apertura nel doppio misto, quest'anno disputato per la prima volta alle Paralimpiadi.

Quanto costa una stone?

Il valore di una stone simile a quelle usate alle Paralimpiadi si aggira attorno agli 800 euro. Sono realizzate con un granito estratto quasi esclusivamente dall'isola di Ailsa Craig in Scozia. Ogni pietra pesa dai 17 ai 20 kg, può essere dotata di sensori edura in media fra i 50 e i 70 anni. Al di là del danno economico non si prevedono ripercussioni sullo svolgimento delle gare. "Un atto vile e ingiustificabile, che offende i valori delle Paralimpiadi e dello Sport. Quanto è accaduto rappresenta un'offesa all'impegno degli atleti paralimpici, dei volontari e delle tante persone che lavorano e hanno lavorato per questo grande momento". A dirlo è il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani.

