Brignone e Goggia alle Olimpiadi Milano Cortina, SuperG femminile in diretta live
Sulla Olympia delle Tofane è il giorno del superG femminile. Sofia Goggia a caccia del bis dopo il bronzo in discesa, occhi anche su Brignone, Curtoni e Pirovano. Attenzione, però, alla variabile meteo per via della nebbia. Una gara che verrà seguita anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il superG olimpico è in programma alle 11.30, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS LIVE - CASCO VIETATO, SQUALIFICATO ATLETA UCRAINO
SUPERG DONNE LIVE DALLE 11.30
I PETTORALI DELLE ITALIANE
- Laura Pirovano (2)
- Federica Brignone (6)
- Sofia Goggia (9)
- Elena Curtoni (11)
Il rischio della visibilità
Incognita meteo sul Super-G femminile di Cortina d'Ampezzo. come riportato dall'ANSA, sulla zona dell'Olympia delle Tofane c'è il grava il rischio di nebbia e nuvole basse e, quindi, scarsa visibilità. In caso di rinvii della gara dovuti al meteo, il limite di tempo massimo è fissato per le 13:30. Le condizioni della pista sono buone, ma la neve viene descritta come un po' "appiccicosa", quindi lontana dall'ottimale
SuperG donne, le ultime news: attenzione al meteo
C'è una variabile oggi da tenere in considerazione: il meteo. Fino a pochi minuti fa, infatti, era presente una fitta nebbia che adesso si è diradata. Tanto grip in pista per via dell'umidità della notte, attenzione dunque a possibili outsider. Le ultime news da Cortina dalla nostra inviata, Dody Nicolussi
Il Presidente Mattarella seguirà il superG
Tra gli spettatori attesi oggi per il superG c'è anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giunto ieri a Cortina d'Ampezzo, il Capo dello Stato ha incontrato Sofia Goggia. “Complimenti. È la terza Olimpiade ed è la terza medaglia”, ha esordito Mattarella in un colloquio durato circa mezz’ora e che si è svolto alla presenza della figlia,la signora Laura, e del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. Mattarella seguirà oggi il superG femminile e farà visita a Casa Italia
Mamma Brignone: "Più chance in gigante"
Ninna Quario, mamma di Federica Brignone, fa il punto a Sky Sport sullo stato di forma della figlia alla vigilia del superG olimpico di Cortina: "Credo abbia più chance in gigante, dopo la discesa aveva dolore a mettere lo scarpone e non ha sciato nelle giornate di lunedì e martedì. Diciamo che non è al meglio... "
Tra le assenti di oggi c'è Lindsey Vonn, protagonista di una brutta caduta nella discesa libera. La statunitense, ricoverata a Treviso dove ha subito tre interventi chirurgici, ha postato ieri un messaggio sui social: "Oggi la parola “successo” ha un significato completamente diverso rispetto a pochi giorni fa. Sto facendo progressi e, anche se sono lenti, so che andrà tutto bene"
Vonn, terza operazione post caduta alle Olimpiadi: il messaggio e le FOTO in ospedale
Come è andata la stagione in superG (finora)
Finora la stagione in superG è stata all'insegna dell'incertezza: quattro gare di Coppa del Mondo disputate nella specialità e quattro vincitrici diverse. A Sankt Moritz la vittoria di Alice Robinson, in Val d'Isere il successo di Sofia Goggia, a Tarvisio la vittoria di Emma Aicher e, infine, il sigillo di Malorie Blanc a Crans-Montana
Le favorite
L'attesa è soprattutto per Sofia Goggia, leader della coppa di specialità e reduce dal bronzo in discesa libera. La concorrenza, però, è agguerrita, a partire dalla statunitense Breezy Johnson (oro in discesa), la neozelandese Alice Robinson e la francese Romane Mirandoli. Ci sono poi la ceca Ledecka e la tedesca Aicher, ma anche la svizzera Blanc e l'austriaca Huetter. Occhio alle altre italiane: Federica Brignone cerca conferme, Laura Pirovano ed Elena Curtoni sognano l'exploit
Il tracciato dell'Olympia delle Tofane
Si torna sulla Olympia delle Tofane, ma stavolta si parte da quota 2.195 metri. Tracciato lungo 2.150 metri, con l'arrivo fissato a quota 1.560 metri
La gara è in programma dalle 11.30, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Le donne dello sci alpino tornano in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sulla Olympia delle Tofane è il giorno del superG femminile