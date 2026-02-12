Tra gli spettatori attesi oggi per il superG c'è anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giunto ieri a Cortina d'Ampezzo, il Capo dello Stato ha incontrato Sofia Goggia. “Complimenti. È la terza Olimpiade ed è la terza medaglia”, ha esordito Mattarella in un colloquio durato circa mezz’ora e che si è svolto alla presenza della figlia,la signora Laura, e del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. Mattarella seguirà oggi il superG femminile e farà visita a Casa Italia