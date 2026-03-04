La campionessa azzurra di freestyle, bronzo a Milano-Cortina (dove ha gareggiato con il crociato rotto) si è sottoposta all'intervento per la ricostruzione del legamento. Inizierà subito il percorso fisioterapico con l’obiettivo di tornare sugli sci nella prossima stagione agonistica
Dopo l’impresa firmata alle Olimpiadi di Milano-Cortina (una medaglia di bronzo gareggiando con il crociato rotto), Flora Tabanelli è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI ed è perfettamente riuscita. Sorrisi e fiori nella foto pubblicata su Instagram, mostrando un mazzo che le ha inviato l'amica Michela Moioli, che dopo la medaglia l'aveva aspettata anche a Casa Italia per congratularsi e abbracciarla.
L'infortunio a novembre, poi la medaglia
La giovane (18 anni) campionessa di sci freestyle si era infortunata lo scorso 6 novembre in Austria, durante un allenamento e aveva preferito non operarsi immediatamente per poter partecipare ai Giochi, optando per la terapia conservativa, svolta a Torino presso il J Medical. Tabanelli si è così concentrata per mesi sull’obiettivo delle Olimpiadi, regalando all’Italia un bronzo esaltante nel Big Air, prima medaglia della storia azzurra nello sci freestyle. L’azzurra inizierà subito il suo percorso riabilitativo per poi riprendere regolarmente gli allenamenti.