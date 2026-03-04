Dopo l’impresa firmata alle Olimpiadi di Milano-Cortina (una medaglia di bronzo gareggiando con il crociato rotto), Flora Tabanelli è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI ed è perfettamente riuscita. Sorrisi e fiori nella foto pubblicata su Instagram, mostrando un mazzo che le ha inviato l'amica Michela Moioli, che dopo la medaglia l'aveva aspettata anche a Casa Italia per congratularsi e abbracciarla.