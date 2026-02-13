Supera le definizioni conosciute legate allo sport, si allarga al mondo delle emozioni che non scorderemo mai e che finiscono per determinare la nostra cultura. Quella della Brignone è una vittoria per se ma che parla a tutti, è l'ennesima dimostrazione che i campioni ci informano che possiamo ancora avere una parte nell’evoluzione, nel perfezionamento
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider