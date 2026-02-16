Alla fine, Atle McGrath è stato il protagonista dello slalom speciale, ma non nel modo che sperava. Il norvegese, primo dopo la prima manche, aveva da gestire sei decimi di vantaggio per conquistare una medaglia d'oro che sembrava ormai sua. Lo svizzero Loic Meillard, con un secondo run perfetto, gli ha messo il fiato sul collo e McGrath non ha retto la pressione: ha inforcato sul primo cambio di pendenza e si è lasciato andare alla disperazione totale, mentre Meillard festeggiava la vittoria. Ha lanciato via i bastoncini e i parastinchi, si è tolto gli sci e si è infilato sotto le reti di protezione, 'scappando' nel bosco lontano da tutto e da tutti per sfogare un dolore non solo sportivo, dato che gareggiava con il lutto al braccio per la recente scomparsa del nonno.