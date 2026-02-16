Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Disperazione McGrath: perde l'oro nello slalom speciale e scappa nel bosco. VIDEO

Olimpiadi
©Getty

Scene di disperazione nello slalom speciale maschile a Bormio: Atle McGrath, primo dopo la prima manche, inforca dopo poche porte e perde l'oro, scatenando tutta la sua rabbia: lancia via i bastoncini, si incammina verso il bosco al lato della Stelvio e si lascia cadere sulla neve sconsolato. Il VIDEO dell'episodio

I RISULTATI COMPLETI DELLO SLALOM MASCHILE

Alla fine, Atle McGrath è stato il protagonista dello slalom speciale, ma non nel modo che sperava. Il norvegese, primo dopo la prima manche, aveva da gestire sei decimi di vantaggio per conquistare una medaglia d'oro che sembrava ormai sua. Lo svizzero Loic Meillard, con un secondo run perfetto, gli ha messo il fiato sul collo e McGrath non ha retto la pressione: ha inforcato sul primo cambio di pendenza e si è lasciato andare alla disperazione totale, mentre Meillard festeggiava la vittoria. Ha lanciato via i bastoncini e i parastinchi, si è tolto gli sci e si è infilato sotto le reti di protezione, 'scappando' nel bosco lontano da tutto e da tutti per sfogare un dolore non solo sportivo, dato che gareggiava con il lutto al braccio per la recente scomparsa del nonno.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Curling femminile, alle 19.00 Italia-USA

live milano-cortina

Nel curling maschile pesante sconfitta per gli azzurri che perdono 11-4 contro la Cina. Arianna...

Vonn dimessa dall’ospedale: è tornata negli Usa

milano-cortina

Dopo la caduta nella discesa libera olimpica di Cortina e quattro interventi chirurgici alla...

Disperazione McGrath: perde l'oro e va nel bosco

Olimpiadi

Scene di disperazione nello slalom speciale maschile a Bormio: Atle McGrath, primo dopo la...

Meillard oro in slalom, Saccardi chiude 12°

milano-cortina

Loic Meillard è il nuovo campione olimpico nello slalom: lo svizzero conquista la medaglia d'oro,...

Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi

Olimpiadi

Sighel ai quarti nei 500 metri con il brivido: travolto dal turco Akar, resta miracolosamente in...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS