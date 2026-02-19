Vittozzi e Ghiotto portabandiera a Verona

Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i portabandiera italiani alla cerimonia conclusiva dei Giochi. Domenica sera all'Arena di Verona saranno loro a guidare il gruppo azzurro più vincente di sempre alle Olimpiadi invernali.

Il CONI ha comunicato i nomi dei portabandiera nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina : saranno i campioni olimpici Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto , scelti per l’atto conclusivo di questa rassegna a cinque cerchi, che domenica sera nello splendido scenario dell'Arena di Verona, farà calare il sipario su un’edizione che entrerà nella storia dello sport italiano.

Il comunicato del CONI

"Lisa Vittozzi, protagonista di un’Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell’inseguimento) e l’argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione 2024/2025. Accanto a lei sfilerà Davide Ghiotto, eccellenza del pattinaggio di velocità e punto fermo del terzetto tricolore che ha conquistato un altro storico oro nell’inseguimento a squadre. Il vicentino, insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti, è stato capace di riportare l’Italia nell’olimpo della specialità, 20 anni dopo l’ultima impresa casalinga a Torino 2006.

La scelta di una coppia mista, di due campioni olimpici, per la sfilata conclusiva sottolinea ancora una volta i valori di equilibrio e rappresentatività che hanno caratterizzato questa delegazione, capace di raccogliere finora 26 podi e di trasformare Milano Cortina 2026 nell’edizione olimpica invernale più vincente di sempre per i colori azzurri".