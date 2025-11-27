Le Olimpiadi danno il "benvenuto" a una nuova disciplina: lo sci alpinismo. La giornata di giovedì segnerà il debutto olimpico di questo sport, sulla pista Stelvio di Bormio. In programma due sprint, uomini e donne. L'Italia punta forte soprattutto in campo femminile con Giulia Murada, salita quest'anno tre volte sul podio in Coppa del Mondo e attuale n. 2 della classifica generale. Attenzione anche al pattinaggio di velocità con i 1500m maschili. Giornata da dentro o fuori l'Italia nel curling maschile, con il team di Joel Retornaz obbligato a battere la Svizzera per accedere in semifinale. Giovedì di finali, inoltre, per l'hockey su ghiaccio femminile: Stati Uniti e Canada si contenderanno l'oro, mentre Svizzera-Svezia vale il bronzo. Ci sarà anche il programma libero nel singolo femminile di pattinaggio di figura.

