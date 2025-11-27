Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
Giovedì è il giorno dello storico debutto alle Olimpiadi dello sci alpinismo, con le gare sprint. Italia in corsa per la medaglia soprattutto al femminile con Giulia Murada. Giornata da dentro o fuori per l'Italia nel curling maschile, con il team di Joel Retornaz obbligato a battere la Svizzera per accedere in semifinale
Le Olimpiadi danno il "benvenuto" a una nuova disciplina: lo sci alpinismo. La giornata di giovedì segnerà il debutto olimpico di questo sport, sulla pista Stelvio di Bormio. In programma due sprint, uomini e donne. L'Italia punta forte soprattutto in campo femminile con Giulia Murada, salita quest'anno tre volte sul podio in Coppa del Mondo e attuale n. 2 della classifica generale. Attenzione anche al pattinaggio di velocità con i 1500m maschili. Giornata da dentro o fuori l'Italia nel curling maschile, con il team di Joel Retornaz obbligato a battere la Svizzera per accedere in semifinale. Giovedì di finali, inoltre, per l'hockey su ghiaccio femminile: Stati Uniti e Canada si contenderanno l'oro, mentre Svizzera-Svezia vale il bronzo. Ci sarà anche il programma libero nel singolo femminile di pattinaggio di figura.
Leggi anche
Debutta lo sci alpinismo: quello che c'è da sapere
Milano-Cortina, il programma di giovedì 19 febbraio
- ore 9.05 - CURLING (uomin, round robin): Svezia-Rep. Ceca, ITALIA-Svizzera, Cina-Germania, Norvegia-Canada
- ore 9.50 - SCI ALPINISMO: Sprint donne (batterie)
- ore 10 - COMBINATA NORDICA: Team sprint (salto di gara)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni manche 1)
- ore 10.30 - SCI ALPINISMO: Sprint uomini (batterie)
- ore 11.27 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni manche 2)
- ore 11.30 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (finali)
- ore 12.55 - SCI ALPINISMO: Sprint donne (semifinali)
- ore 13.25 - SCI ALPINISMO: Sprint uomini (semifinali)
- ore 13.55 - SCI ALPINISMO: Sprint donne (finale)
- ore 14.00 - COMBINATA NORDICA: Team sprint (sci di fondo)
- ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Svizzera-Stati Uniti, Canada-Corea, Giappone-Cina, Gran Bretagna-ITALIA
- ore 14.15 - SCI ALPINISMO: Sprint uomini (finale)
- ore 14.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, finale bronzo): Svizzera-Svezia
- ore 16.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 1500m uomini
- ore 19 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo femminile (programma libero)
- ore 19.05 - CURLING (uomini): Semifinale/1
- ore 19.05 - CURLING (uomini): Semifinale/2
- ore 19.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, finale oro): Stati Uniti-Canada
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (qualificazioni manche 1)
- ore 20.27 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (qualificazioni manche 2)