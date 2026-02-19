Milano-Cortina, i risultati di oggi degli italiani

Giovedì 19 febbraio: Italia maschile battuta dalla Svizzera e fuori dal torneo di curling; Murada e De SIlvestro in semifinale dello sci alpinismo, fuori Boscacci. Il team Baumgartner ancora bene (3°) nel bob a 4.
- Sci alpinismo, Giulia Murada vince la sua batteria e si qualifica per le semifinali. Passa anche Alba De Silvestro, con il quarto tempo nella sua batteria. Tra gli uomini, subito fuori Michele Boscacci, quinto ed eliminato.
- Nella terza prova training del bob a 4, bene il team guidato da Patrick Baumgartner. Gli azzurri hanno fatto segnare il terzo miglior tempo, alle spalle di USA (Frankie Del Duca) e Svizzera (Michael Vogt).
- La Germania ha chiuso in testa la prova di salto della team sprint di combinata nordica. La coppia Rydzek-Geiger ha chiuso con un totale di 246,5 punti, davanti a Norvegia e Giappone. L'Italia, con Samuel Costa e Aaron Kostner, si è fermata all'11° posto.
- Curling maschile, Italia-Svizzera 5-9: la sconfitta contro gli elvetici impedisce all'Italia di qualificarsi per le semifinali