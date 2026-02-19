Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani

Olimpiadi

Giovedì 19 febbraio: Italia maschile battuta dalla Svizzera e fuori dal torneo di curling; Murada e De SIlvestro in semifinale dello sci alpinismo, fuori Boscacci. Il team Baumgartner ancora bene (3°) nel bob a 4.

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS LIVEMEDAGLIERE - CALENDARIO

  • Sci alpinismo, Giulia Murada vince la sua batteria e si qualifica per le semifinali. Passa anche Alba De Silvestro, con il quarto tempo nella sua batteria. Tra gli uomini, subito fuori Michele Boscacci, quinto ed eliminato.
  • Nella terza prova training del bob a 4, bene il team guidato da Patrick Baumgartner. Gli azzurri hanno fatto segnare il terzo miglior tempo, alle spalle di USA (Frankie Del Duca) e Svizzera (Michael Vogt).
  • La Germania ha chiuso in testa la prova di salto della team sprint di combinata nordica. La coppia Rydzek-Geiger ha chiuso con un totale di 246,5 punti, davanti a Norvegia e Giappone. L'Italia, con Samuel Costa e Aaron Kostner, si è fermata all'11° posto. 
  • Curling maschile, Italia-Svizzera 5-9: la sconfitta contro gli elvetici impedisce all'Italia di qualificarsi per le semifinali

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Milano-Cortina, i risultati di oggi degli italiani

Olimpiadi

Giovedì 19 febbraio: Murada e De SIlvestro in semifinale dello sci alpinismo. MILANO-CORTINA:...

Curling maschile, Italia-Svizzera decisiva: LIVE

live MILANO-CORTINA

L'Italia del curling maschile affronta la Svizzera: serve vincere per andare in semifinale. Oggi...

Beffa Sighel: spinto e fuori nei 500m. Ira FISG

Olimpiadi

Arriva un'altra beffa per Pietro Sighel, fuori nelle semifinali dei 500 metri per via di un...

Short track: Arianna Fontana e staffetta d'argento

milano-cortina

La seconda medaglia del giorno per l'Italia arriva dallo short track con le ragazze della...

Olimpiadi, il programma di giovedì 19 febbraio

milano-cortina

Giovedì è il giorno dello storico debutto alle Olimpiadi dello sci alpinismo, con le gare sprint....
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS