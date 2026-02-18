Milano-Cortina, si parte con le qualificazioni dei team sprint dello sci di fondo, alle 10 invece la prima manche dello slalom. Oggi anche la staffetta femminile di biathlon e i ragazzi del curling impegnati nei match decisivi. Grande attesa per la serata con lo short track con Arianna Fontana e Pietro Sighel a caccia di medaglie
Curling donne, le partite di questa mattina live:
- USA - Gran Bretagna
- Svezia - Corea del Sud
- Cina - Danimarca
Alle 9.45 le qualificazioni sci di fondo team sprint
Tra poco in gara le azzurre Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz nella team sprint a squadre di sci di fondo a tecnica libera. Il via alle 9.45
Alle 10 la 1^ manche dello slalom femminile: l'ordine di partenza
- Lara Colturi (ALB)
- Paula Moltzan (USA)
- Camille Rast (SUI)
- Katharina Truppe (AUT)
- Wendy Holdener (SUI)
- Lena Duerr (GER)
- Mikaela Shiffrin (USA)
- Katharina Huber (AUT)
- Sara Hector (SWE)
- Emma Aicher (GER)
- Zrinka Ljutic (CRO)
- Anna Swenn Larsson (SWE)
- Cornelia Oehlund (SWE)
- Melanie Meillard (SUI)
- Marion Chevrier (FRA)
- Lara Della Mea (ITA)
- Dzenifera Germane (LAT)
- Laurence St-Germain (CAN)
- Eliane Christen (SUI)
- Katharina Gallhuber (AUT)
- Marie Lamure (FRA)
- Hanna Aronsson Elfman (SWE)
- Petra Vlhova (SVK)
- Martina Peterlini (ITA)
- Caitlin McFarlane (FRA)
- Ana Bucik Jogan (SLO)
- Lisa Hoerhager (AUT)
- Mina Fuerst Holtmann (NOR)
- Asa Ando (JPN)
- Nina O'Brien (USA)
- Leona Popovic (CRO)
- Ali Nullmeyer (CAN)
- A J Hurt (USA)
- Amelia Smart (CAN)
- Nika Tomsic (SLO)
- Madison Hoffman (AUS)
- Martina Dubovska (CZE)
- Bianca Bakke Westhoff (NOR)
- Kiki Alexander (CAN)
- Doriane Escane (FRA)
- Anna Trocker (ITA)
- Carla Mijares Ruf (AND)
- Francesca Baruzzi Farriol (ARG)
- Maria Shkanova (AIN)
- Zita Toth (HUN)
- Phoebe Heaydon (AUS)
- Arrieta Rodriguez Elosegui (ESP)
- Kim Vanreusel (BEL)
- Silja Koskinen (FIN)
- Piera Hudson (UAE)
- Rosa Pohjolainen (FIN)
- Lila Lapanja (SLO)
- Thea Louise Stjernesund (NOR)
- Caterina Sinigoi (SLO)
- Gim Sohui (KOR)
- Madeleine Beck (LIE)
- Noa Szollos (ISR)
- Alena Labastova (CZE)
- Alexandra Skorokhodova (KAZ)
- Aniela Sawicka (POL)
- Jana Atanasovska (MKD)
- Sofia Maria Moldovan (ROU)
- Anina Zurbriggen (BUL)
- Celine Sommerova (CZE)
- Gwyneth Ten Raa (LUX)
- Clara-Marie Holmer Vorre (DEN)
- Liene Bondare (LAT)
- Lara Markthaler (RSA)
- Katarina Srobova (SVK)
- Aruwin Salehhuddin (MAS)
- Emma Gatcliffe (TTO)
- Vanina Guerillot (POR)
- Anastasiia Shepilenko (UKR)
- Pia Vucinic (CRO)
- Park Seoyun (KOR)
- Neringa Stepanauskaite (LTU)
- Elin van Pelt (ISL)
- Semire Dauti (ALB)
- Nino Tsiklauri (GEO)
- Esma Alic (BIH)
- Anabelle Zurbay (IRL)
- Sonja Li Kristinsdottir (ISL)
- Maria Eleni Tsiovolou (GRE)
- Lisa Brunga (ALB)
- Kiana Kryeziu (KOS)
- Lee Wen-Yi (TPE)
- Alice Padilha (BRA)
- Ada Hasirci (TUR)
- Zhang Yuying (CHN)
- Sadaf Savehshemshaki (IRI)
- Eloise Yung Shih King (HKG)
- Anastasia Alina Papathoma Paraskevaidou (AZE)
- Mialitiana Clerc (MAD)
- Tallulah Proulx (PHI)
- Andrea Loizidou (CYP)
Il programma della sera:
- ore 18.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Finlandia-Svizzera
- ore 19.05 - CURLING (donne, round robin): Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Canada-ITALIA, Cina-Svezia
- ore 20.15 - SHORT TRACK: 500m uomini (quarti)
- ore 20.44 - SHORT TRACK: 500m uomini (semifinali)
- ore 20.51 - SHORT TRACK: staffetta 3000m donne (finali)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Stati Uniti-Svezia/Lettonia
- ore 21.27 - SHORT TRACK: 500m uomini (finali)
Il programma del pomeriggio
- ore 13 - SCI ACROBATICO: Salti donne (finali)
- ore 13.30 - SCI ALPINO: Slalom donne (manche 2)
- ore 14.05 - CURLING (uomini, round robin): ITALIA-Canada, Cina-Rep. Ceca, Norvegia-Svizzera, Stati Uniti-Gran Bretagna
- ore 14.30 - SNOWBOARD: Slopestyle donne
- ore 14.45 - BIATHLON: Staffetta 4x6km donne
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Canada-Rep. Ceca
Il programma della mattina:
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): Cina-Danimarca, Stati Uniti-Gran Bretagna, Svezia-Corea
- ore 9.45 - SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre donne (qualificazioni)
- ore 10 - SCI ALPINO: Slalom donne (manche 1)
- ore 10 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 1)
- ore 10.15 - SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre uomini (qualificazioni)
- ore 10.45 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 2)
- ore 11.20- SNOWBOARD: Slopestyle uomini
- ore 11.45 - SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre donne (finali)
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Slovacchia-Germania
- ore 12.15 - SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre uomini (finali)
Le gare di oggi:
Rinnovate ambizioni di medaglia per l'Italia nel day-15 delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La spedizione azzurra punta forte soprattutto sullo short track, con due gare da potenziale podio: la staffetta femminile e i 500m uomini. Il quartetto azzurro (Fontana, Confortola, Betti e Arianna Sighel) è in finale A e sfiderà Corea, Canada e Paesi Bassi per le medaglie. Si partirà dai quarti, invece, nei 500m: ancora in corsa Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali. Una giornata che inizierà con l'ultima gara dello sci alpino, lo slalom femminile. Mikaela Shiffrin favorita d'obbligo, ma attenzione a Lara Della Mea che parte tra le outsider e punta a riscattarsi dopo il quarto posto in gigante. A Tesero, invece, giornata dedicata alle sprint in tecnica libera a squadre: l'Italia punta alla medaglia al maschile, cercando il bis dopo la staffetta. Attenzione, infine, alla staffetta femminile di biathlon "guidata" da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.
Olimpiadi, il programma di mercoledì 18 febbraio
Tutti pazzi per le spille olimpiche!
La pins mania, quella per le spille olimpiche, ha travolto anche Milano Cortina 2026. Niccolò Omini ci porta a scoprire questo fenomeno iniziato ad Atene 1896, con i primi Giochi olimpici dell'era moderna, e che da Atlanta 1996 è diventato un vero proprio evento nell'evento. Scambiarsi le spille significa anche condividere culture diverse, uno spirito che il Comune di Milano ha voluto massimizzare per raccontare ancora meglio al mondo la città, e i suoi quartieri, durante i Giochi.
Milano Cortina 2026, tutti pazzi per le spille olimpiche
Cosa ci faceva Jurgen Klopp a Milano-Cortina?
Durante la staffetta maschile del biathlon 4x7,5 km alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un ospite speciale si è preso la scena. Jurgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool, è stato incaricato di suonare la campana che indica l'inizio dell'ultimo giro
Cosa ci fa Jurgen Klopp alle Olimpiadi di Milano-Cortina? È stato 'protagonista'... nel biathlon!
Il miglior medagliere di sempre per l'Italia
Milano-Cortina 2026 è con 24 medaglie (di cui 9 d'oro) la migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali: gli azzurri hanno infatti superato il risultato di Lillehammer 1994, con 20 e il quarto posto nel medagliere. E c'è ancora tempo per ritoccare ulteriormente il record. Di seguito le top 5 nei medaglieri di tutte le 25 edizioni delle Olimpiadi Invernali e il piazzamento dell'Italia
Italia super oggi, ma nella storia? Tutti i medaglieri dal 1924 a Milano-Cortina
L'Italia sale a 24 medaglie
Arriva la 24^medaglia azzurra ai Giochi di Milano-Cortina: la conquistano Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti nell'inseguimento pattinaggio di velocità. Siamo sempre a dieci discipline a medaglia : -1 uno dal record assoluto (Stati Uniti nel 2018). Saliamo a quota 24 con ben 9 ori, superato il record di 20 di Lillehammer del 1994!
Tutte le medaglie azzurre a Milano-Cortina
Ieri lo splendido oro dell'inseguimento maschile pattinaggio velocità
La 24esima medaglia per l'Italia, e la nona d’oro, arriva dall’inseguimento pattinaggio velocità: Usa battuti e Italia che festeggia grazie a Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Tutta la loro soddisfazione, nel VIDEO e nell’intervista dell’inviato a Rho Riccardo Re, a cui Giovannini ha spiegato l’esultanza alla Curry: “Sono un grande fan di tutti gli sport, seguo spesso anche in questi giorni Sky Sport 24 sui vari sport: Curry a Parigi 2024 è stato d’ispirazione, avevo detto al mio compagno di stanza che avrei esultato così. Avevo paura di dimenticarmelo, volevo emularlo”
Perchè uno degli azzurri oro nel pattinaggio velocità ha esultato alla Curry?
Oro, argento e bronzo: il podio di Bragagna del 18 febbraio
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Lo splendido oro degli azzurri nell'inseguimento pattinaggio di velocità, la nazionale maschile di curling che si rilancia per un posto in semifinale. E quello che ci aspetta oggi: le team sprint di sci di fondo e ancora lo short track con Arianna Fontana e Pietro Sighel
Oro, argento e bronzo: il podio di Bragagna del 18 febbraio
Buongiorno da Milano-Cortina
Quindicesimo giorno di gara a Milano-Cortina. Grandi ambizioni di medaglia per l'Italia nello short track con la finale della staffetta femminile (Fontana a caccia della 14esima medaglia olimpica) e le fasi finali dei 500m uomini (con 3 azzurri). Speranze di podio anche nello sci di fondo (sprint tecnica libera a squadre) e nel biathlon (staffetta femminile), mentre Lara Della Mea parte tra le outsider nello slalom femminile. Qui tutti i risultati e le news live. Buona Olimpiade!