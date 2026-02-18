La 24esima medaglia per l'Italia, e la nona d’oro, arriva dall’inseguimento pattinaggio velocità: Usa battuti e Italia che festeggia grazie a Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Tutta la loro soddisfazione, nel VIDEO e nell’intervista dell’inviato a Rho Riccardo Re, a cui Giovannini ha spiegato l’esultanza alla Curry: “Sono un grande fan di tutti gli sport, seguo spesso anche in questi giorni Sky Sport 24 sui vari sport: Curry a Parigi 2024 è stato d’ispirazione, avevo detto al mio compagno di stanza che avrei esultato così. Avevo paura di dimenticarmelo, volevo emularlo”