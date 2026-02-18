È arrivata un'altra beffa alle Olimpiadi di Milano-Cortina per Pietro Sighel . Dopo la caduta nei 1500m (trascinato giù da un avversario in batteria) e la squalifica nei 1000 metri (secondo la giuria per aver ostacolato un avversario), il pattinatore azzurro è stato protagonista di un altro incidente nelle semifinali dei 500 metri . Secondo fino all'inizio dell'ultimo giro, Sighel è stato spinto e trascinato a terra dal canadese Maxime Laoun, durante un tentativo di sorpasso. Al termine della gara, i giudici non hanno cambiato le sorti della gara: responsabilità condivisa . Nessuna penalizzazione per Laoun e niente avanzamento in finale per Sighel. Una decisione annunciata tra i fischi del Forum di Assago.

Gios (pres. FISG): "Decisioni incoerenti e contraddittorie"

Sull'episodio che ha coinvolto Pietro Sighel è intervento il presidente della FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), Andrea Gios, che ha espresso profonda delusione e amarezza per quanto accaduto: "Abbiamo assistito a decisioni incoerenti e contraddittorie da parte dello stesso giudice nel trattamento riservato a Pietro Sighel nel corso di questa Olimpiade. La nostra opinione è stata confermata ed è condivisa anche da tecnici e dirigenti di altre nazioni presenti ai Giochi, che hanno espresso perplessità analoghe rispetto a quanto visto sul ghiaccio. Questo rende il quadro ancora più grave e preoccupante". La Federazione ritiene estremamente problematico il fatto che la International Skating Union non sia stata capace di intervenire nel corso dell’evento per porre fine a un operato del tutto fuori luogo: "Comprendiamo i regolamenti e il ruolo degli ufficiali di gara, ma quando emergono elementi così evidenti di incoerenza, è doveroso intervenire per garantire equità durante l’evento stesso" aggiunge Gios. La FISG ha ribadito la propria totale vicinanza a Pietro Sighel, riconoscendo il valore di un atleta che è un patrimonio del pattinaggio italiano e internazionale: "Pietro ha dimostrato sul ghiaccio il suo valore e siamo orgogliosi di lui - conclude il presidente Gios - Speriamo e crediamo che Pietro, insieme ai suoi compagni di squadra, saprà reagire con determinazione e portare a casa una medaglia che meriterebbe pienamente, per sé e per tutto il movimento italiano dello short track".