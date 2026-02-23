Milano-Cortina ha vinto la sua prima sfida ridefinendo il modello olimpico: Giochi diffusi, sostenibili e integrati nei territori. E così tra organizzazione solida, paesaggi protagonisti e costi contenuti, l’Italia si propone come esempio per il futuro. Ora la nuova sfida è l’eredità: gli impianti devono rimanere vivi
