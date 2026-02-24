Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Quella maniacale ossessione per l'oro di Johannes Hosflot Klaebo

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Dietro i sei ori olimpici c’è molto più del talento: c’è una vita costruita attorno allo sci di fondo, tra isolamento, disciplina e rinunce. Johannes Høsflot Klaebo ha riscritto i limiti del suo sport vincendo tutto. E a meno di trent’anni, il suo regno sembra solo all’inizio

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ