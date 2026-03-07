Offerte Sky
Biathlon, Giacomel può tornare a gareggiare dopo il malore ai Giochi

BUONE NOTIZIE

Tommaso Giacomel potrà tornare a gareggiare. Il 25enne azzurro di biathlon, fermato da un malore durante la mass start olimpica, ha annunciato sui suoi social di aver avuto il via libera per riprendere l'attività agonistica, dopo l'ablazione cardiaca del 24 febbraio. Giacomel ripartirà, nella prossima stagione, con l'obiettivo di vincere la classifica generale di Coppa del mondo.

Ottime notizie per Tommaso Giacomel, il 25enne azzurro di biathlon che si era dovuto ritirare quando era in testa alla mass start alle Olimpiadi di Milano-Cortina per un problema cardiaco. L'ablazione al cuore cui è stato sottoposto il 24 febbraio scorso ha dato i riscontri sperati e Giacomel, fermo dal giorno del malore, potrà tornare presto a gareggiare. 

Il mssaggio sui social

La conferma l'ha data lo stesso Giacomel sui suoi social: "Si torna a respirare un po’ di aria fresca. Terzo giorno oggi di attività fisica (perché l’allenamento è un’altra cosa) e si sta così bene. Sto sognando di competere, ma la buona notizia è che in futuro mi sarà permesso gareggiare!! Però non sono abituato a guardare le corse dal divano…”.

Il futuro

Giacomel non potrà più tentare di vincere la classifica generale di Coppa del mondo in questa stagione, ma si presenterà al via della prossima con ambizioni e grinta più che raddoppiate. 

