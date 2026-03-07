Ottime notizie per T ommaso Giacomel , il 25enne azzurro di biathlon che si era dovuto ritirare quando era in testa alla mass start alle Olimpiadi di Milano-Cortina per un problema cardiaco. L' ablazione al cuore cui è stato sottoposto il 24 febbraio scorso ha dato i riscontri sperati e Giacomel, fermo dal giorno del malore, potrà tornare presto a gareggiare.

Il mssaggio sui social

La conferma l'ha data lo stesso Giacomel sui suoi social: "Si torna a respirare un po’ di aria fresca. Terzo giorno oggi di attività fisica (perché l’allenamento è un’altra cosa) e si sta così bene. Sto sognando di competere, ma la buona notizia è che in futuro mi sarà permesso gareggiare!! Però non sono abituato a guardare le corse dal divano…”.