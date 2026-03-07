Chiara Mazzel 1^ medaglia azzurra a Milano-Cortina

Paralimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italianiparalimpiadi
Arriva la prima medaglia azzurra alla Paralimpiade di Milano-Cortina: è di Chiara Mazzel che conquista l'argento nella discesa ipovedenti AS2 guidata da Nicola Cotti Cottini. Bronzo per Giacomo Bertagnolli nella discesa maschile ipovedenti
- Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, con Chiara Mazzel, che conquista l'argento nella discesa ipovedenti AS2, guidata da Nicola Cotti Cottini sulla pista delle Tofane di Cortina D'Ampezzo. L'atlea italiana si è piazzata a 48 centesimi di distacco dall'austriaca Veronika Aigner (AS3, guida Lilly Sammer), che ha vinto con 1'22"55. terza la slovacca Alexandra Rexova (AS2) guidata da Sophia Polak. Al quinto posto un'altra azzurra, Martina Vozza con guida Ylenia Sabidussi. Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia olimpica conquistata in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali.
- Giacomo Bertagnolli è medaglia di bronzo nella discesa libera della categoria ipovedenti dei Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. L'azzurro, assieme alla guida Andrea Ravelli, oggi sulle nevi della pista 'Olympia delle Tofane' ha conquistato la sua nona medaglia paralimpica in tre edizioni. Medaglia d'oro per Johannes Aigner che assieme alla Nico Haberl ha vinto in 1'16"08. Per la famiglia Aigner il secondo oro in questa prima mattinata dei Giochi dopo quello di Veronika. Argento ai canadesi Kalle Ericsson assieme alla guida Sierra Smith a 2"25. Bertagnolli e Ravelli hanno concluso con un ritardo di 2"56. Quella di Bertagnolli è la seconda medaglia per l'Italia Team dopo l'argento di Chiara Mazzel sempre in discesa