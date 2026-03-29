Brignone: "Mattarella mi disse 'ci contavo'"

La campionessa olimpica torna a parlare dell'impresa ai Giochi di Milano-Cortina e dell'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Mi ha detto 'io ci contavo', io no". Quanto all'infortunio patito ai campionati italiani: "Ho sempre partecipato per i più giovani perché da ragazzina anche io guardavo le campionesse, spero che i giovani possano prendere spunto anche da me"

Ospite a 'Che tempo che fa" sul canale Nove, Federica Brignone ha rivissuto i momenti successivi al suo exploit olimpico e soprattutto l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Il Presidente Mattarella alla fine mi ha abbracciato e mi ha detto ‘io ci contavo’. Io no - ha spiegato la Brignone, che è tornata a parlare dell'infortunio (occorsole durante i campionati italiani) che avrebbe potuto costarle i Giochi - Nel nostro sport si rischia tutti i giorni. Ho sempre partecipato ai campionati italiani e soprattutto l'ho fatto per i ragazzi più giovani. Quando ero una ragazzina e mi sono affacciata al mondo dei grandi e sono andata a fare delle gare con quelle che vincevano le Coppe del mondo, io guardavo loro… Spero che i giovani possano prendere spunto".

"Sinner? Mi scrisse subito dopo la discesa dove arrivai decima" Da una campionessa sugli sci a un campione di tennis, Federica ha parlato anche di Jannik Sinner: "Mi ha scritto subito dopo la discesa, era al Jmedical con il nostro fisioterapista, dove sono arrivata decima ma è stato un passaggio fondamentale, per poi vincere il gigante e il Super G". Una vera e propria impresa: "Mi chiedo anche io ancora come ho fatto, dopo l'infortunio è stata tosta ma da subito ho accettato questo, il fatto che potesse succedere, mi sono detta è successo e devo lavorare intanto per tornare a una vita normale, e ci sto ancora lavorando - spiega ancora - In questo momento sono ferma perché c'è dolore, manca ancora per avere una vita normale per me. Ho provato a continuare con la coppa del mondo ma zoppicavo, non aveva senso, sono andata a fare surf".