FREESTYLE. Detto anche sci acrobatico, è una disciplina che rielabora il più classico sci alpino con l'introduzione di salti, difficoltà di percorso e varie figure coreografiche. Prevede gare di salti (gli sciatori si esibiscono in acrobazie in aria ricevendo dei punteggi), gobbe (si scende su una pista che presenta delle gobbette: punteggio in base al tipo di salto, alla velocità, alla qualità e alla difficoltà delle acrobazie), halfpipe (dove il percorso è una pista con pareti ricurve, come fosse un "mezzo tubo"), slopestyle (percorso caratterizzato da una "ringhiera" usata per acrobazie), ski cross (gara a eliminazione in cui più atleti scendono contemporaneamente lungo un percorso con salti, dossi e curve paraboliche)