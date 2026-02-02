Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
SPORT SOUNDTRACK

Il Bolero di Torvill e Dean che ha scritto la storia olimpica e cambiò il pattinaggio

Danilo Freri
©Getty

Nel pattinaggio artistico la musica non accompagna: guida, plasma, giudica. È struttura emotiva e narrativa del gesto tecnico. Il Bolero di Torvill&Dean a Sarajevo 1984 resta l’esempio più alto: un’esibizione capace di unire regole, creatività e tensione emotiva in un momento irripetibile e indimenticabile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ