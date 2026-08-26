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il novelliere

Le due facce dell'oro olimpico di Olga Korbut

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

A Monaco 1972 Olga Korbut rivoluzionò la ginnastica con esercizi mai visti prima e conquistò il mondo con il suo talento.  Dietro quelle medaglie, però, si nascondeva  una vicenda di violenze, silenzi e sofferenza.

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