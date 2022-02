18/21 ©Getty

SOCHI 2014: 8 MEDAGLIE. Nelle Olimpiadi dei record spazio per l’Italia con la sesta medaglia in sei olimpiadi per Armin Zoeggeler. Primo posto nel medagliere della Russia mentre all’Italia manca l’oro (argento per Fontana e Innerhofer) ma migliora globalmente rispetto a Vancouver con tre medaglie in più e una serie di otto quarti posti che denota una crescita del movimento

2 ARGENTI

6 BRONZI

Le 11 medaglie olimpiche di Fontana