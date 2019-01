Bologna-Juventus, le quote degli ottavi di Coppa Italia

In attesa della finale di Supercoppa contro il Milan, in programma la prossima settimana a Jeddah, i bianconeri scaldano i motori per il primo impegno stagionale in Coppa Italia. La Juventus, impegnata sabato alle 20:45 sul campo del Bologna, è la squadra che vanta più titoli nella competizione: 13, incluse tutte le 4 edizioni più recenti. Primi in classifica con 9 punti di vantaggio sul Napoli, i bianconeri sono ancora imbattuti in questa prima metà di campionato, con un parziale di 17 vittorie e 2 pareggi e puntano a conquistare la quinta Coppa Italia di fila, un’impresa ancora inedita nel torneo. Più complicata la situazione del Bologna di Inzaghi, terz’ultimo in graduatoria e in lotta per non retrocedere. Gli emiliani si sono qualificati agli ottavi di Coppa Italia eliminando Padova (2-0) e Crotone (3-0), ma in Serie A non vincono dal 30 settembre 2018 (2-1 in casa contro l’Udinese, seguito da 6 pareggi e 6 sconfitte).

Bologna-Juventus: i precedenti

Le due formazioni si sono già sfidate 143 volte in tutte le competizioni e i bianconeri sono nettamente avanti con 72 vittorie a 23 (48 i pareggi). Lo scontro più recente in ordine di tempo è quello disputato a Torino in Serie A lo scorso 26 settembre, finito 2-0 per i padroni di casa con reti di Dybala e Matuidi.

Bologna-Juventus: quote sull’esito

Precedenti e valori in campo sono dalla parte degli uomini di Allegri, con il 2 favoritissimo in quota a 1.34, contro il 4.75 della X e l’8.50 dell’1. La Juventus la spunta anche nelle giocate sull’esito dopo la prima frazione di gara (2 1° Tempo a 1.78) e nel parziale/finale (2/2 a 1.88). Chi attende un successo netto di Chiellini e compagni può alzare la quota del 2 con la giocata con handicap 2 (-1) a 1.90, in cassa se i bianconeri vincono con almeno 2 reti di scarto. Sul fronte dei punteggi finali i bookmaker puntano sullo 0-2 (5.80), seguito da 0-1 (6.3) e 0-3 (7.90).

Bologna-Juventus: quote delle scommesse sui gol

Il Bologna ha perso 10 delle ultime 11 sfide di campionato contro la Juventus (un pari a completare) e in sette di queste non è riuscito a segnare nemmeno un gol. Le agenzie di betting puntano di conseguenza su un confronto da No Goal (a 1.66), e fissano a 1.96 il successo bianconero a porta chiusa (Ospite vince a 0). L’Over 2.5 è avanti a 1.72, contro il 2.00 dell’Under e la prima rete più attesa è quella juventina a 1.31. Sul fronte dei gol segnaliamo inoltre l’Over 1.5 della Juventus a 1.43 e le scommesse combinate 2 (No Goal) a 1.97 e 2 (Over 1.5) a 1.53.

Bologna-Juventus: quote dei marcatori

Considerando il prossimo impegno in Supercoppa Allegri potrebbe far riposare alcuni titolari. Tra i possibili marcatori bianconeri segnaliamo le quote di Mandzukic (2.60), Bernardeschi (2.90) e Douglas Costa (2.90), mentre è data a 1.80 la rete di Cristiano Ronaldo, al suo esordio assoluto nella competizione. Tra gli uomini di Pippo Inzaghi le reti favorite sono invece quelle di Palacio e Santander a 4.25.