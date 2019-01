Inter-Benevento, le quote degli ottavi di Coppa Italia

Nel primo impegno ufficiale del 2019 i nerazzurri affrontano il Benevento per la terza volta nella loro storia, la prima in Coppa Italia. Per l’Inter si tratta dell’esordio stagionale nel torneo, mentre i campani sono arrivati fin qui eliminando nell’ordine Imolese (3-1), Udinese (2-1 ai supplementari) e Cittadella (1-0). Gli uomini di Spalletti, terzi in classifica di Serie A con 39 punti, hanno vinto tre delle ultime quattro partite, e a San Siro non perdono dal settembre scorso (0-1 contro il Parma). Il Benevento, sesto nel campionato cadetto con 29 punti, è imbattuto da quattro turni (2 vittorie e 2 pareggi) e arriva dall’1-1 interno contro il Brescia. La gara si giocherà a porte chiuse, privando i padroni di casa del supporto del loro pubblico, un dato che potrebbe rendere lo scontro meno scontato del previsto. La squadra vincente affronterà ai quarti di finale la Lazio, che ieri ha battuto 4-1 il Novara.

Inter-Benevento: i precedenti

Gli unici due precedenti tra Inter e Benevento sono quelli dello scorso campionato di Serie A, quando i nerazzurri vinsero entrambi gli scontri. L’andata al Vigorito terminò 1-2 con doppietta di Brozovic e rete di D’Alessando per i padroni di casa. Il ritorno a San Siro finì invece 2-0 con reti di Skriniar e Ranocchia.

Inter-Benevento: quote sull’esito

Fattore campo, esperienza e valori tecnici sono nettamente dalla parte dei nerazzurri, favoritissimi anche sulle lavagne dei bookmaker: 1 a 1.21, X a 6.75 e 2 a 12.00. A chi vuole alzare le quote del successo interista suggeriamo l’1/1 nel parziale finale a 1.58 e la giocata con una rete di handicap a 1.51, in cassa se l’undici di Spalletti passa con almeno due reti di vantaggio. Sul fronte del punteggio la quota più bassa è assegnata al 2-0 a 6.50, seguito da 1-0 (8.90) e 2-1 (9.60).

Inter-Benevento: quote delle scommesse sui gol

Gli scommettitori prevedono di assistere ad almeno tre reti complessive, avvantaggiando l’Over 2.5 a 1.40, contro il 2.70 dell’Under 2.5. Si punta però su una sfida con una delle due porte inviolate, con il No Goal avanti a 1.74 (Goal a 1.98). Tra le giocate combinate segnaliamo di conseguenza l’1 (No Goal) a 1.88 e l’1 (Over 2.5) a 1.53, oltre alla vittoria interista senza incassare reti, offerta a 1.86 (Casa: vincente a 0). Interessanti anche le scommesse sull’Inter in gol in entrambi i tempi di gioco a 1.66 e sull’Over 1.5 o 2.5 nerazzurro a quota 1.21 e 1.74.

Inter-Benevento: quote dei marcatori

Spalletti potrebbe approfittare della gara per far riposare alcuni dei suoi, dovrebbero quindi trovare spazio giocatori che fin hanno visto poco il campo. Il marcatore favorito in quota resta il capitano Icardi a 1.67 (4.00 par la prima rete del match), ma occhio anche ai possibili gol di Lautaro Martinez a 1.95 (5.00), Perisic a 2.60 (7.50), Keita Balde a 2.60 (7.50) e Candreva a 3.00 (9.00). Tra i campani le quote più intriganti sono invece quelle di Roberto Insigne e Massimo Coda, entrambi a 3.75 (12.00 come primi marcatori).