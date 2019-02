Serie A, tutte le quote scommesse della 24^ giornata

Juventus-Frosinone, venerdì 15 febbraio, ore 20:30

In vista della trasferta di Champions sul campo dell’Atletico Madrid, i bianconeri anticipano a venerdì l’impegno di campionato contro il Frosinone, penultimo in graduatoria ma reduce dall’ottimo successo esterno contro la Samp (0-1). I bianconeri sono rimasti imbattuti nei 5 precedenti tra A e B (4 successi e un pari), vincendo tutti gli incroci casalinghi, e partono nettamente avanti anche stavolta: 1 a 1.12, X a 9.00 e 2 a 20.00.

Cagliari-Parma, sabato 16 febbraio, ore 18

Dopo la secca sconfitta a San Siro contro il Milan (3-0), il Cagliari cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. I sardi affrontano in casa il Parma, reduce dal ko esterno contro l’Inter che ha allontanato i crociati dalla corsa all’Europa League. Le quote prospettano una sfida aperta, ma offrono un lieve vantaggio agli isolani: 1X a 1.27 e X2 a 1.74.

Atalanta-Milan, sabato 16 febbraio, ore 20:30

Il big match del 24° turno di Serie A vale il quarto posto valido per la qualificazione in Champions. Le formazioni allenate da Gasperini e Gattuso, sono separate da un solo punto in graduatoria, con i rossoneri attualmente in avanti a quota 38. Il bilancio dei precedenti sorride al Milan (50 vittorie a 23 e 42 pareggi), ma la Dea è rimasta imbattuta negli ultimi 7 incroci di campionato (2 successi e 5 pari). Entrambe le formazioni hanno all’attivo una striscia positiva di 6 gare in Serie A e i pronostici preannunciano un confronto equilibrato: 1 a 2.00, X a 3.40 e 2 a 3.80 (1X a 1.25 e X2 a 1.79).

Spal-Fiorentina, domenica 17 febbraio, ore 12:30

Da quando è tornata in Serie A la Spal non è ancora riuscita a battere la Fiorentina, raccogliendo in tre partite due pareggi e una sconfitta. Impresa difficile anche stavolta, almeno a giudicare dalle quote, che vedono in vantaggio gli ospiti (1 a 3.50, X a 3.10 e 2 a 2.25). Occhio però anche al segno X e alle doppie chance (1X a 1.64 e X2 a 1.30), i ferraresi hanno infatti pareggiato tutte le ultime 6 gare casalinghe, mentre i toscani sono la squadra che ha impattato più gare in Serie A (11).

Empoli-Sassuolo, domenica 17 febbraio, ore 15

Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato contro l’Empoli. I toscani non possono però permettersi altri passi falsi: senza successi da 8 turni (6 sconfitte e 2 pareggi), gli uomini di Iachini sono precipitati al terz’ultimo posto in graduatoria e hanno bisogno di punti salvezza. Nonostante le 12 lunghezze di distacco in classifica, le quote del match al Castellani sono perfettamente in bilico: 1 a 2.60, X a 3.40 e 2 a 2.60 (1X a 1.50 e X2 a 1.47).

Genoa-Lazio, domenica 17 febbraio, ore 15

Genoa e Lazio si sfidano a Marassi in uno dei match più intriganti del weekend di Serie A. Gli uomini di Prandelli, tredicesimi con 25 punti, arrivano dal pari esterno di Bologna. I biancocelesti, reduci dalla vittoria di misura dell’Olimpico contro l’Empoli, vogliono rientrare nella lotta Champions e partono avanti nelle preferenze degli scommettitori: 1 a 3.75, X a 3.50 e 2 a 2.00.

Udinese-Chievo, domenica 17 febbraio, ore 15

Sfida in chiave salvezza al Friuli, dove Udinese e Chievo si contendono tre punti fondamentali per la permanenza in Serie A. Entrambe le squadre hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare di campionato, nessun altro club ha fatto peggio nel parziale. Con i veneti ancora a secco di vittorie in trasferta (5 pari e 6 sconfitte), le quote vedono in vantaggio la squadra di casa: 1 a 1.80, X a 3.50 e 2 a 4.75.

Inter-Sampdoria, domenica 17 febbraio, ore 18

Terzi in classifica con 43 punti, i nerazzurri hanno vinto tutti gli ultimi tre scontri di campionato contro la Sampdoria e non ottengono quattro vittorie di fila contro i blucerchiati dal 1985. Quagliarella e compagni, noni con 33 punti, vogliono rifarsi dopo i due ko consecutivi contro Napoli e Frosinone. I bookmaker scommettono sui nerazzurri (1 a 1.52, X a 4.15 e 2 s 6.50) ma visto che entrambe le squadre hanno segnato in sei degli ultimi sette incroci A San Siro in Serie A segnaliamo anche il Goal a 1.83.

Napoli-Torino, domenica 17 febbraio, ore 20:30

Mazzarri torna al San Paolo da avversario per dare continuità all’ultimo successo ottenuto in casa contro l’Udinese (1-0). Il Napoli, ancora imbattuto davanti al proprio pubblico in Serie A, ha vinto 6 delle ultime 7 sfide di campionato contro il Toro e parte favorito anche stavolta: 1 a 1.40, X a 4.75 e 2 a 8.00.

Roma-Bologna, lunedì 18 febbraio, ore 20:30

Reduce dal successo di Champions contro il Porto (2-1), la Roma di Di Francesco non perde da 6 turni di campionato. Per continuare a lottare per il quarto posto i giallorossi dovranno battere il Bologna di Mihajlovic che, raccogliendo 4 punti in due giornate, è risalito al quart’ultimo posto, aumentando le sue chance di salvezza. Le agenzie di betting scommettono sui giallorossi, offrendo l’1 a 1.45 (X a 4.50 e 2 a 7.00).