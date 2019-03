Un’occasione persa…anzi, quante occasioni perse, lasciate, tra piccoli e grandi errori. Quelli classici, con placcaggi sbagliati, e quelli della squadra, incapace di essere cinica, di finire il lavoro, di chiudere l’azione, di capitalizzare con un calciatore sicuro: uno tipo Dominguez che va, anzi sapeva, andare in automatico. Quando ritroveremo una Francia così sconnessa tra il talento e la continuità, scossa dai risultati negativi e dalla frattura tra staff e giocatori? Quando? Per l’Italia il 14-25 di Roma è una sconfitta, scarto a parte, pesante, con rimpianti, col cucchiaio di legno, l’ennesimo (il nono per la statistica), con i numeri che ti schiacciano, 22esima partita persa consecutivamente nel Sei Nazioni. Zero insomma, anche se in realtà ci sono state voglia e coraggio, possesso e territorio, i grandi vecchi come Parisse e Ghiraldini, purtroppo infortunatosi seriamente, a dare l’esempio, Polledri a lottare dappertutto. Fattori che non cambiano tuttavia il risultato. Cosa si può fare? Il cambio di allenatore è roba da calcio: il rugby è un’altra cosa, ma in futuro si potrebbe forse pensare di affidare la squadra allo staff della migliore franchigia italiana, il Benetton adesso. Una svolta che i manager potrebbero valutare come spending review. E, chi conosce lo sport, potrebbe pure considerarla come l’operazione Sacchetti ovale, il ct del basket col doppio incarico, Italia-Cremona. E sperare che qualcosa possa cambiare, almeno si perderebbero meno…soldi.