Dopo la vittoria sulla Russia per 85-15, il commissario tecnico dell'Italrugby, Conor O'Shea, ha ufficializzato la lista dei 31 convocati per la Coppa del Mondo in Giappone in programma dal 20 settembre al 2 novembre. La rosa si compone di 18 avanti e tre-quarti: ci sono 15 giocatori del Benetton Treviso e 10 delle Zebre. Sergio Parisse giocherà così la sua quinta Coppa del Mondo in carriera. Quarto mondiale per Zanni e Ghiraldini, che sta ancora recuperando dall'infortunio subito a marzo nel 6 Nazioni. L'italia avrà come avversari nel girone gli All Blacks, il Sudafrica, il Canada e la Namibia, contro cui farà il suo esordio. Fra due settimane altro test contro la Francia a Parigi prima della sfida all'Inghilterra (che sarà in diretta su Sky Sport ). Ultimo impegno prima della partenza per il Giappone.