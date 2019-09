Sarà una due giorni all'insegna del grande rugby su Sky Sport. Tra venerdì 6 e sabato 7 settembre saranno trasmessi cinque match in diretta. Su tutti il test match dell’Italia, impegnata al St. James Park di Newcastle contro la temibile Inghilterra. Per gli Azzurri è l'ultimo test prima della Coppa del Mondo in Giappone. Appuntamento alle 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e il commento di Federico Fusetti.

Oltre a quello di Newcastle, sarà possibile assistere su Sky ad altri due grandi test match, uno con in campo anche gli All Blacks. Avversaria della Nuova Zelanda sarà Tonga, sempre battuta dai neozelandesi nei sei precedenti incontri. Si gioca a Hamilton, con diretta alle ore 4.35 della notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre su Sky Sport Arena. Telecronaca di Francesco Pierantozzi, commento di Federico Fusetti. Due le repliche previste sabato, per chi non avrà la possibilità di seguire la diretta notturna, sempre su Sky Sport Arena, alle 8.15 e alle 19. Sabato, invece, sarà la volta di Australia-Samoa, che si affronteranno al Bankwest Stadium di Paramatta, distretto di Sydney. Diretta su Sky Sport Collection alle ore 11.30, con la telecronaca di Moreno Molla e il commento di Andrea De Rossi.

Da non perdere anche la finale di "Currie Cup", il torneo nazionale delle province sudafricane. A giocarsi il titolo saranno Cheetahs e Lions, di fronte al Toyota Stadium di Bloemfontein. Partita secca, in programma sabato alle ore 17, in diretta su Sky Sport Arena. Telecronaca di Moreno Molla, commento di Pippo Frati. Infine la quinta giornata della "Mitre 10 Cup", l’ex storica NPC, che vede in campo i club delle province neozelandesi. Il match in onda sarà quello del Navigation Homes Stadium di Pukekohe, dove saranno di fronte Counties Manukau e Tasman. Diretta venerdì 6 settembre alle ore 9.45 su Sky Sport Collection, con la telecronaca di Moreno Molla e Andrea De Rossi.

La programmazione di rugby su Sky Sport

Venerdì 6 settembre

Counties Manukau-Tasman (Mitre10Cup - 5^ giornata): ore 9.45 (Sky Sport Collection)



Inghilterra-Italia (Test match): ore 20.45 (Sky Sport Uno)

Sabato 7 settembre

Nuova Zelanda-Tonga (Test match): ore 4.35 (Sky Sport Arena)

Australia-Samoa (Test match): ore 11.30 (Sky Sport Collection)

Cheetahs-Lions (Finale Currie Cup): ore 17 (Sky Sport Arena)