Cameron Suafoa, la gara più dura contro il cancro

Cameron Suafoa è la seconda linea dei Blues, la squadra di Auckland che disputa il Super Rugby. Già selezionato dalla Nuova Zelanda XV, l’anti-camera degli All Blacks, a 25 anni ha dovuto dire basta col rugby giocato. O quanto meno a mettere lo sport in stand by. Lo scorso novembre gli viene diagnosticato, e subito rimosso, un cancro. Lui affronta il, purtroppo, consueto ciclo di chemioterapia susseguente all’intervento. Ma nel contempo continua ad allenarsi e a giocare! Allenamenti al mattino, chemioterapia nel pomeriggio. Per 5 giorni alla settimana. Nel week-end scende in campo. Titolare contro gli Hurricanes. Parte dalla panchina contro i Waratahs dopo aver raggiunto i compagni a Sydney il venerdì sera al termine di una giornata pazza quanto, sfortunatamente, per lui normale. Allenamenti la mattina, chemioterapia al pomeriggio, volo la sera. E blazer ufficiale consegnato in spogliatoio per la 20^ presenza con la squadra.

“Kia kaha” è "Sii forte” in lingua Maori

Ora, però, il corpo ha detto stop. Troppa fatica. “Al risveglio è tutto ok, ma da mezzogiorno in poi mi sento spossato”. Una storia di forza e speranza. Perché, sostenuto dalla fidanzata Britt, Cam vuole tornare. “Cameron è un ragazzo semplice. Nessuno immaginerebbe quello che ha passato in questi 5-6 mesi. Fa sembrare facile questa mer..”. La sua roccia, così Suafoa definisce la sua partner, alterna sorrisi e occhi lucidi. Il mondo del rugby è con lui. In passato già altri tre giocatori hanno attraversato e superato lo stesso calvario. Aaron Cruden, Christian Leali’ifano e Nasi Manu, visto anche a Treviso col Benetton. L’augurio è che per Cameron Suafoa avvenga lo stesso. Da quelle parti dicono “Kia kaha”, “Sii forte” in lingua Maori. Forte. Per tirare il placcaggio più importante della tua vita.