Debutto con vittoria per Samoa, che batte la Russia 34-9 in un match del gruppo A della Rugby World Cup. I samoani salgono così in testa al girone con 5 punti, insieme a Irlanda e Giappone. Per i russi, un'altra rimonta subita dopo quella subita nel match inaugurale contro i padroni di casa, visto che anche con Samoa erano avanti all'intervallo per 6-5. Lunedì esordio vincente per il Galles, che nel primo match del girone D, ha battuto 43-14 la Georgia. Ben sei le mete messe a segno da una delle formazioni favorite per la vittoria finale, attesa domenica dal big-match con l'Australia che decreterà, salvo clamorose sorprese, il primo posto della Pool. Mercoledì in campo Fiji e Uruguay.