Se non è una missione impossibile poco ci manca: l'Italia ai Mondiali di rugby in Giappone tenterà di accedere per la prima volta nella sua storia ai quarti, ma per farlo dovrà superare almeno una delle due grandi favorite per il titolo, gli All Blacks campioni in carica e il Sudafrica. La squadra di Conor O'Shea è stata inserita nella Pool B, subito battezzato il 'girone della morte' per la presenza delle due super potenze del rugby. Gli azzurri avranno dalla loro la possibilità di giocare scarichi e senza pressione, anche se solo dalla terza partita. L'esordio di domenica con la Namibia all’Hanazono Stadium di Osaka (ore 7.15 italiane, liveblog sul nostro sito) e il secondo match con il Canada (giovedì 26, ore 9.45 al Fukuoka Hakatanomori Stadium) sono infatti da vincere, senza se e senza ma. Solo così ci si potrà giocare a cuor leggero una storica qualificazione contro gli Springboks (6 ottobre a Fukuroi), battuti una sola volta nella storia e infine contro gli All Blacks, reduci da due successi nella Coppa del Mondo (2011 e 2015). Definirla impresa è probabilmente riduttivo, ma Sergio Parisse, al quinto Mondiale della carriera (eguagliato il recordman Mauro Bergamasco), proverà ad indicare la strada a un gruppo che finora ha raccolto davvero poche soddisfazioni sotto la guida del CT Conor O'Shea, almeno in termini di risultati.