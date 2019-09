Tutto pronto in Giappone per la Coppa del Mondo di rugby, che scatta venerdì 20 settembre per concludersi il 2 novembre con la finale di Yokohama. Serviranno 48 gare in 12 diverse città per incoronare la nuova regina della palla ovale mondiale. Gli All Blacks, quest'anno apparsi non proprio irresistibili, arrivano da due successi consecutivi nel 2011 e nel 2015, mentre l'unica europea a sollevare la Coppa è stata l'Inghilterra nel 2003. Si gioca per la prima volta nella storia in Asia, mentre nel 2023 si torna nel Vecchio Continente in Francia. Alla Rugby World Cup partecipa anche l’Italia di Conor O'Shea, che inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12.

Il calendario completo dei Mondiali di rugby

Ecco il calendario completo delle partite, il girone di riferimento, l'orario italiano e lo stadio in cui si giocherà l'incontro.

Ven 20 Sett: girone A, Giappone vs. Russia 12:45 - Tokyo Stadium

Sab 21 Sett: girone D, Australia vs. Fiji 6:45 - Sapporo Dome

Sab 21 Sett: girone C, Francia vs. Argentina 9:15 - Tokyo Stadium

Sab 21 Sett: girone B, Nuova Zelanda vs. Sudafrica 11:45 - International Stadium Yokohama

Dom 22 Sett: girone B, Italia vs. Namibia 7:15 - Hanazono Rugby Stadium

Dom 22 Sett: girone A, Irlanda vs. Scozia 9:45 - International Stadium Yokohama

Dom 22 Sett: girone C, Inghilterra vs. Tonga 11:15 - Sapporo Dome

Lun 23 Sett: girone D, Galles vs. Georgia 12:15 - City of Toyota Stadium

Mar 24 Sett: girone A, Russia vs. Samoa 12:15 - Kumagaya Rugby Stadium

Merc 25 Sett: girone D, Fiji vs. Uruguay 7:15 - Kamaishi Recovery Memorial Stadium

Gio 26 Sett: girone B, Italia vs. Canada 9:45 - Fukuoka Hakatanomori Stadium

Gio 26 Sett: girone C, Inghilterra vs. Stati Uniti 12:45 - Kobe Misaki Stadium

Sab 28 Sett: girone C, Argentina vs. Tonga 6:45 - Hanazono Rugby Stadium

Sab 28 Sett: girone A, Giappone vs. Irlanda 9:15 - Shizuoka Stadium Ecopa

Sab. 28 Sett: girone B, Sudafrica vs. Namibia 11:45 - City of Toyota Stadium

Dom 29 Sett: girone D, Georgia vs. Uruguay 7:15 - Kumagaya Rugby Stadium

Dom 29 Sett: girone D, Australia vs. Galles 9:45 - Tokyo Stadium

Lun 30 Sett: girone A, Scozia vs. Samoa 12:15 - Kobe Misaki Stadium

Mer 2 Ott: girone C, Francia vs. Stati Uniti 9:45 - Fukuoka Hakatanomori Stadium

Mer 2 Ott: girone B, Nuova Zelanda vs. Canada 12:15 - Oita Stadium

Gio 3 Ott: girone D, Georgia vs. Fiji 7:15 - Hanazono Rugby Stadium

Gio 3 Ott: girone A, Irlanda vs. Russia 12:15 - Kobe Misaki Stadium

Ven 4 Ott: girone B, Sudafrica vs. Italia 11:45 - Shizuoka Stadium Ecopa

Sab 5 Ott: girone D, Australia vs. Uruguay 7:15 - Oita Stadium

Sab 5 Ott: girone C, Inghilterra vs. Argentina 10:00 - Tokyo Stadium

Sab 5 Ott: girone A Giappone vs. Samoa 12:30 - City of Toyota Stadium

Dom 6 Ott: girone B Nuova Zelanda vs. Namibia 6:45 - Tokyo Stadium

Dom 6 Ott: girone C, Francia vs. Tonga 9:45 - Kumamoto Stadium

Mar 8 Ott: girone B, Sudafrica vs. Canada 12:15 - Kobe Misaki Stadium

Mer 9 Ott: girone C, Argentina vs. Stati Uniti 6:45 - Kumagaya Rugby Stadium

Mer 9 Ott: girone A, Scozia vs. Russia 9:15 - Shizuoka Stadium Ecopa

Mer 9 Ott: girone D, Galles vs. Fiji 11:45 - Oita Stadium

Ven 11 Ott: girone D, Australia vs. Georgia 12:15 - Shizuoka Stadium Ecopa

Sab 12 Ott: girone B, Nuova Zelanda vs. Italia 6:45 - City of Toyota Stadium

Sab 12 Ott: girone C, Inghilterra vs. Francia 10:15 - International Stadium Yokohama

Sab 12 Ott: girone A, Irlanda vs. Samoa 12:45 - Fukuoka Hakatanomori Stadium

Dom 13 Ott: girone B, Namibia vs. Canada 5:15 - Kamaishi Recovery Memorial Stadium

Dom 13 Ott: girone C, Stati Uniti vs. Tonga 7:45 - Hanazono Rugby Stadium

Dom 13 Ott: girone D, Galles vs. Uruguay 10:15 - Kumamoto Stadium

Dom 13 Ott: girone A, Giappone vs. Scozia 12:45 - International Stadium Yokohama

Sab 19 Ott - QF1: 1 Pool C vs. 2 Pool D 9:15 - Oita Stadium

Sab 19 Ott: – QF2: 1 Pool B vs. 2 Pool A 12:15 - Tokyo Stadium

Dom 20 Ott: – QF3: 1 Pool D vs. 2 Pool C 9:15 - Oita Stadium

Dom 20 Ott: – QF4: 1 Pool A vs. 2 Pool B 12:15 - Tokyo Stadium

Sab 26 Ott: – SF1: v. QF1 vs. v. QF2 10:00 - International Stadium Yokohama

Dom 27 Ott – SF2: v. QF3 vs. v. QF4 10:00 - International Stadium Yokohama

Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 - Tokyo Stadium

Sab 2 Nov – Finale 10:00 - International Stadium Yokohama