Decise le prime due semifinaliste della Rugby World Cup in programma in Giappone: l'Inghilterra domina l'Australia e si prepara a sfidare gli All Blacks, che hanno travolto l'Irlanda. Domenica si completa il programma con Francia-Galles e Giappone-Sudafrica

Inghilterra e Nuova Zelanda sono le prime due semifinaliste dei Mondiali di rugby 2019. La Nazionale di Sua Maestà ha dominato a Oita l'Australia, vincendo per 40-16 (4 mete a 1). Mattatore per i Leoni è stato May, autore di due mete in appena 3' tra il 18' e il 21', che hanno indirizzato la partita in favore degli inglesi. L'Inghilterra, campione del mondo nel 2003, affronterà sabato 26 ottobre a Yokohama gli All Blacks. I campioni in carica hanno disintegrato la resistenza dell'Irlanda, battuta nettamente con il punteggio di 46-14 e ben sette mete messe a segno. Anche qui partita mai in discussione, con Aaron Smith capace di segnare due mete nell'arco di 6' all'inizio del primo tempo. Domenica sono in programma gli ultimi due quarti di finale: Francia-Galles e Sudafrica-Giappone.