Rugby, contro gli All Blacks torna Capuozzo

Tante certezze, ma anche qualche modifica. L’Italia che chiude il suo 2024 si prepara all’esame più difficile e atteso, quello contro degli All Blacks che stanno ancora cercando la loro nuova strada, come dimostra la sconfitta patita a Parigi la scorsa settimana contro la Francia. Il XV azzurro ritrova da estremo Ange Capuozzo, che ha superato i protocolli di concussion dopo esser uscito anzitempo contro l’Argentina e aver saltato la partita contro la Georgia, in un reparto trequarti che vedrà i confermati Jacopo Trulla e Monty Ioane alle ali, il duo formato dal capitano di giornata Nacho Brex e Tommaso Menoncello al centro, e una cabina di regia con Martin Page-Relo da mediano di mischia e Paolo Garbisi da mediano d’apertura. Fra gli avanti, dove non ci sarà l’abituale capitano Michele Lamaro, assente per un problema fisico subito nella sfida contro la Georgia, la terza linea sarà formata dal numero 8 Ross Vintcent e dai flanker Sebastian Negri, uno dei totem della squadra italiana, e da Manuel Zuliani, che partirà da titolare. La seconda linea invece ritroverà un leader assoluto come Federico Ruzza, pronto a fare reparto con il confermatissimo Dino Lamb, mentre in prima linea a occupare gli slot da piloni e da tallonatore ci saranno Danilo Fischetti, unico confermato, e Gianmarco Lucchesi e Marco Riccioni che ritrovano la contemporanea titolarità due settimane dopo il match di Udine contro l’Argentina. A disposizione ci saranno 8 sostituti: 5 avanti e 3 trequarti. Giacomo Nicotera, Mirco Spagnolo e Simone Ferrari, pronti a rilevare le prime linee, Niccolò Cannone in seconda linea, la novità assoluta per questa sessione di Test Match rappresentata dal flanker Alessandro Izekor, e poi i trequarti Alessandro Garbisi (mediano di mischia) e gli utility-back Leonardo Marin e Marco Zanon, tutti e due in grado di ricoprire più di un ruolo nella linea veloce a gara in corso.

Approfondimento Rugby, gli Azzurri per la sfida agli All Blacks