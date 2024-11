Rugby, gli Azzurri per la sfida agli All Blacks

Per il test match contro la Nuova Zelanda, sei i cambi azzurri rispetto alla formazione vista dal primo minuto a Genova contro la Georgia. Si gioca sabato 23 novembre alle 21.10 all’Allianz Stadium di Torino, live su Sky Sport e NOW

Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato all'Allianz Stadium di Torino -primo evento non calcistico a disputarsi nello stadio della Juventus- affronterà la Nuova Zelanda nell'ultimo test-match dell'anno. Sono 6 i cambi rispetto alla squadra titolare che ha battuto la Georgia a Genova domenica scorsa. Torna Ange Capuozzo che nella posizione di estremo sostituisce Matt Gallagher. Martin Page-Relo gioca mediano di mischia sostituendo Alessandro Garbisi che va in panchina. Manuel Zuliani prende il posto dell'infortunato Michele Lamaro in terza linea. In seconda linea, torna Federico Ruzza. Cambia per due terzi la prima linea con Marco Riccioni e Gianmarco Lucchesi titolari assieme a Danilo Fischetti. Assente Michele Lamaro, capitano sarà Nacho Brex. In panchina 5 avanti e 3 tre-quarti.

Diciassette precedenti, All Blacks sempre vittoriosi

I diciassette precedenti sono tutti a favore dei tre volte Campioni del Mondo, attualmente al terzo posto nel ranking dopo la sconfitta di misura subita sabato scorso a Parigi contro la Francia. Sarà dunque il diciottesimo scontro diretto tra le due squadre, il decimo in Italia e il primo a Torino che, per l’occasione, vedrà il rugby debuttare nello stadio della Juventus, aperto per la prima volta ad un evento extracalcistico. Direzione di gara affidata al francese Pierre Brousset, che arbitra l’Italia per la seconda volta in carriera dopo averla diretta all’Aviva Stadium di Dublino contro l’Irlanda nella seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2024.