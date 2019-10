L'Inghilterra è la prima finalista della Rugby World Cup 2019. Il XV di Sua Maestà ha battuto gli All Blacks campioni in carica per 19-7 nella semifinale che si è giocata a Yokohama. La Nuova Zelanda chiude così la sua imbattibilità che durava dal Mondiale 2007, con i due titoli consecutivi conquistati nel 2011 e 2015. Dopo aver dominato il primo tempo (10-0 con la meta di Tuilagi dopo appena 2'), gli inglesi hanno tenuto botta alla reazione dei neozelandesi, a segno solo con Savea. La precisione al piede di Ford (12 punti con 4 trasformazioni) ha fatto il resto, con l'Inghilterra che torna in finale a 12 anni di distanza dall'ultima volta, con l'unico trionfo datato 2003 con il famoso drop di Wilkinson. Domenica è in programma la seconda semifinale tra Galles e Sudafrica, con la finale in programma sabato 2 novembre.