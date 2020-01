Il Sei Nazioni 2020 dell'Italia è ufficialmente cominciato. Franco Smith, Capo Allenatore della Nazionale, ha infatti diramato la formazione che sabato affronterà il Galles campione in carica al Principality Stadium di Cardiff (diretta DMAX, canale 170 Sky) nel match d’esordio del torneo più antico d'Europa. Per il proprio debutto alla guida dell’Italrugby, Smith sceglie un triangolo allargato tutto padovano con Matteo Minozzi estremo e sulle ali Mattia Bellini e Leonardo Sarto, che torna a vestire la maglia dell’Italia dopo poco più di due anni dall’ultima presenza in maglia azzurra, datata 18 novembre 2017. Coppia di centri inedita formata da Carlo Canna e Luca Morisi che collezioneranno rispettivamente 40 e 30 caps con Italrugby nel prossimo match: per il trequarti beneventano, un'inedita apparizione alle spalle della linea mediana. Confermata la mediana e le terze linee che hanno ben figurato nel secondo match della Rugby World Cup in Giappone contro il Canada, con Braley che affiancherà Allan, mentre il numero 8 Steyn sarà supportato da Negri e Polledri. In seconda linea accanto ad Alessandro Zanni – che toccherà quota 118 caps, ad una lunghezza da Castrogiovanni, terzo Azzurro più presente di sempre – troverà spazio l’esordiente Niccolò Cannone. Prima linea tutta di marca Zebre con Zilocchi e Lovotti che giocheranno ai lati di Luca Bigi, al suo primo cap da capitano della Nazionale. Non c'è come previsto Sergio Parisse, non convocato per questa partita.