Super Rugby Aotearoa, vincono ancora i Crusaders

C’è un distanziamento totale tra il loro rugby e quello degli altri. Forse non è una novità ma la Nuova Zelanda è davvero agli antipodi, si gioca col pubblico, si è isolata, ha contenuto la pandemia, e si è ritrovata attorno al suo sport. Con la vittoria dei soliti Crusaders, campioni, come sempre, come negli ultimi 4 anni, per l’undicesima volta in 25 stagioni. In un super rugby particolare, tutto neozelandese, Aotearoa, il nome del paese in Maori, un torneo fatto di derby e partite equilibrate, pieno di vecchi, nuovi e futuri All Blacks. Vincono contro i vicini di casa Highlanders con una giornata di anticipo, in un girone all’italiana, cinque squadre e dieci giornate, senza playoff e, visti i numeri, senza sorprese. La squadra ha la base a Christchurch, città passata attraverso un paio di devastanti terremoti e una terribile strage nelle due moschee, diventando un punto di riferimento, una certezza, un esempio. Cambiano i nomi e continua a vincere. Ambiente, mentalità e tecnica. Per chi non può nemmeno giocare è un mondo ancora più lontano del solito.