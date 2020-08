Nord contro Sud Nuova Zelanda: ma dove si gioca?

Dopo 8 anni tornerà l’affascinante sfida fra le due isole neozelandesi (diretta il 29 agosto su Sky Sport). Un po’ come vedere a San Siro o al San Paolo sfidarsi per beneficenza le rappresentative di nord e sud Italia. Solo che, a causa dell’emergenza coronavirus, non si sa ancora dove si giocherà…

Nord contro Sud, senza implicazioni sociali, si parla di sport, di rugby e lo scontro è fra le due isole neozelandesi. Una classica che ha più di 120 anni e che si gioca di tanto in tanto, manca un calendario definito e non ci sono scadenze previste. L’ultima volta 8 anni fa per beneficenza a Dunedin, stavolta per scegliere gli All Blacks che dovranno (dovrebbero) scendere in campo tra ottobre e dicembre.

Dove si gioca? I giocatori sono stati selezionati, senza particolari sorprese, gli allenatori sono gli assistenti di Ian Foster, il nuovo head coach degli All Blacks, resta solo da stabilire dove si giocherà sabato 29 agosto, in diretta su sky sport. A Auckland, Eden Park, come previsto, o a Wellington, Sky Stadium? L’incertezza è dovuta alle nuove misure di contenimento dei casi di Covid che si sono ripresentati dopo 102 giorni di assenza. Auckland, la metropoli, al momento non può ospitare partite di rugby, nemmeno senza pubblico, e il livello 3 di allarme consiglia alla gente di stare a casa, di uscire con la mascherina solo se necessario. Wellington, la capitale, invece ha un livello di allarme inferiore, 2, che significa sì allo sport, rugby compreso, ma senza pubblico. Venerdì 21 verrà fatto dal governo neozelandese un nuovo punto della situazione per capire se il 26 agosto, 12 giorni dopo aver attuato misure contenitive si potrà tornare a una sorta di normalità. Aspettando venerdì le squadre verranno assemblate a Wellington, con permessi speciali per i giocatori provenienti dall’area di Auckland, l’unica del paese sottoposta a misure così severe. E si pensa già a una “bolla” per il successivo Rugby Championship da disputarsi tutto in Nuova Zelanda tra novembre e dicembre con i campioni del mondo del Sudafrica, l’Australia e l’Argentina confinate a Queenstown, isola del sud, che non è proprio un brutto posto, una sorta di Cortina tra le montagne.

La regola della prima squadra Intanto godiamoci Isola del Nord contro Isola del Sud, col match nel match tra aperture, Beauden Barrett contro Richie Mo’unga, con giocatori selezionati non per il luogo nascita o per l’attuale appartenenza a un club ma, tornando indietro nella carriera, per la prima squadra con cui si è disputata un match di rugby di “first class”, ovvero la prima provincia. Da noi si direbbe il primo tesseramento ad alto livello, nel calcio, per fare un paragone, si potrebbe pensare alla prima squadra professionistica, magari dalla C1 alla A. Non sarebbe male una sfida a calcio con gli assistenti di Mancini allenatori di due squadre in campo per beneficenza appena si potrà giocare col pubblico negli stadi. Magari a San Siro e al San Paolo, Nord contro Sud!